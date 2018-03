Preşedinţia, Guvernul şi Parlamentul sting lumina!

08:10

Oferta de donaţie a companiei va fi supusă votului în Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de săptămâna viitoare. „Se acceptă oferta de donaţie a SC Veranda Obor SA, având ca obiect: imobilul- teren în suprafaţă de 1.846 mp situat în Strada Ziduri Moşi, sector 2, proprietate a SC Veranda Obor SA (...) şi lucările realizate pe terenul în suprafaţă de 1.846 (n.r. – acelaşi teren)”, se arată în proiectul de hotărâre a CGMB. Potrivit proiectului, valoarea totală a donaţiei, teren plus investiţie, este de 10,2 milioane de lei, respectiv 5, 6 milioane de lei valoarea terenului. „Când am ralizat mall-ul, am avut condiţia să respectăm reglementările de urbanism, care prevăd supralărgirea străzii Ziduri Moşi. Atunci s-a pus condiţia ca pe această stradă, pe deschiderea teenului nostru, să mai facem o bandă de circulaţie. Ca atare, din terenul nostru am făcut o dezmembrare, pe care am realizat o bandă de circulaţie şi un trotuar de cinci metri, iar acum facem donaţia către primărie. În prezent, pe banda de respectivă şi pe trotuar se circulă. Valoarea este de 10 milioane de lei”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Aurora Voiculescu, directorul general al societăţii care deţine pachetul majoritar al Veranda.