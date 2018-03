La ce oră joacă Simona Halep și Agnieszka Radwanska, în turul al treilea al turneului de la Miami

23:20

Ada Totolan a impresionat cu un moment de Gangsta Bellydance, dar și cu un un look exotic si un talent aparte. Juriul și publicul au fost entuziasmați, iar Florin Călinescu avea să scoată perla. ”E intersenat, e altceva…”, a spus Mihaela Rădulescu, dar vorbele care au făcut juriul să râdă cu gura până la urechi […] The post VIDEO. Ea l-a sedus pe Florin Călinescu, dar ce ”perlă” a scos actorul: ”Am descoperit într-o vânzătoare când tăia salamul…” appeared first on Cancan.ro.