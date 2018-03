Norica Nicolai (ALDE): CE şi Jean-Claude Juncker doresc ridicarea MCV-ului în privinţa României

13:00

Sindicaliştii din Poliţie, penitenciare şi anatomo-patologie au ajuns în jurul orei 12:30 în Piaţa Victoriei, unde vor protesta până la ora 16:00, nemulţumiţi de salarizare şi de modificările fiscale.Acţiunea de protest a început la ora 9:00, în faţa Ministerului de Interne, la 11:45 sindicaliştii plecând în marş spre Guvern."Sunt circa 10.000 de oameni. Protestul va continua săptămâna viitoare, când vom picheta, de luni până vineri, Ministerul de Interne", a declarat, pentru AGERPRES, Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC).Protestatarii suflă în fluiere şi vuvuzele şi agită pancarte pe care scrie: "Noi cu dialogul, voi cu monologul", "Suntem poliţişti europeni. Vrem respect şi salarii decente", "Poliţiştii în slujba cetăţenilor, nu în slujba politicienilor", "Legea cadru strâmbă. 153/2007: privilegii pentru voi, chin şi jale pentru noi", "Dialogul social MAI-Sindicate=Simulacru", "Stop subfinanţării, discriminării şi denigrării Poliţiei! Salarizării precare! Permanenţei neplătite! Deficitului de personal! Abuzurilor! Refuz să-mi dau foc să vă fie vou cald!!!", "Personalul contractual din MAI=indicatori în plata...Domnului", "Luxul nostru de-l doriţi, Cu noi la morgă veniţi, respirăm numai formol, fără a mai lua spor, în puroi să scormoniţi, autopsieri să fiţi!", "Siguranţa cetăţeanului trebuie să înceapă cu siguranţa poliţistului", "Noi lucrăm la morgă, nu cântăm la orgă", "Ne-aţi scăzut salariul, nu tăiaţi şi sporul"..La protest participă membri de sindicat de la Prolex, SNPPC, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sindicatul Poliţiştilor din România "Diamantul", SNPR Decus, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate etc.Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că poliţiştii au două solicitări, anume o salarizare echitabilă şi condiţii de lucru mai bune."Ar fi vorba despre o salarizare echitabilă şi condiţii de lucru mai bune. Ce înţelegem noi prin salarizare echitabilă, niciodată nu am cerut nimic în plus, cerem doar să ne fie aplicată legea, adică anexa 6, anexa 8, din Legea 153, să fie aplicată şi în sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică. Anexa 6 face trimitere la Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, SRI, STS, SPP", a spus Coarnă.La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANPC), Sorin Dumitraşcu, a declarat că paznicii au început deja protestele încă din luna august, nemulţumiţi de condiţiile de muncă din penitenciare."Am început deja protestele, ne străduim de mult să convingem Guvernul că avem o problemă cu ceea ce înseamnă condiţii de muncă în penitenciare. Deja avem o lege care stabileşte că în penitenciare condiţiile sunt improprii, doar că de asta nu beneficiază şi angajaţii din penitenciare, deci asta ar fi principala noastră revendicare, iar din acest motiv protestăm, am început încă din august anul trecut, continuăm. Guvernul a cerut răgaz să rezolve din probleme, s-a folosit de acest răgaz, făcând nimic. Principalele probleme sunt legate, în ceea ce priveşte condiţia de muncă în penitenciar, sunt legate de starea fizică a penitenciarelor, deşi toţi politicienii puterii s-au arătat îngrijoraţi anul trecut de starea jalnică a penitenciarelor", a spus Dumitraşcu.Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne au dat asigurări, în contextul protestului, că MAI face demersuri susţinute în vederea asigurării unui nivel de salarizare adecvat pentru propriii angajaţi, în paralel cu eforturile pentru îmbunătăţirea dotărilor, reabilitarea sediilor, achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi a celor de intervenţie,Potrivit unui comunicat al MAI transmis AGERPRES, Legea salarizării bugetare nr. 153/2017 prevede etapele în care vor avea loc creşterile salariilor personalului bugetar până în anul 2022.''Evident că fiecare categorie profesională îşi doreşte să beneficieze de aceste creşteri salariale încă din primul an de aplicare a legii, însă o creştere a salariilor pentru toţi bugetarii în acelaşi timp nu ar fi putut fi sustenabilă din punct de vedere al posibilităţilor bugetare'', precizează MAI.Totodată, MAI arată că, deşi poliţiştii şi militarii vor intra în grilă în mod etapizat, până în 2022, cu creşteri succesive, an de an, poliţiştii au beneficiat de măriri salariale în ultimul an, astfel: creştere salarială de 10% în octombrie 2017; creştere salarială de 4 - 5% la salariul net din ianuarie 2018; mărirea unor sporuri (de 5% sau 10%) pentru 28.000 de poliţişti din ianuarie 2018.Potrivit MAI, începând cu luna aprilie, poliţiştilor li se vor plăti orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii, această măsură fiind luată, cu caracter de excepţie, numai pentru angajaţii ministerului, în condiţiile în care, din anul 2009, plata orelor suplimentare a fost sistată pentru întreg sistemul bugetar.Pentru reducerea deficitului de personal estimat la aproximativ 23.000 de oameni, MAI va încadra anul acesta peste 7.000 de persoane, dintre care peste 3.000 în Poliţia Română.''Referitor la propunerea de modificare a Legii 360/2002 privind Statutul poliţistului, facem precizarea că prevederile pe care MAI vrea să le modifice au ca scop împiedicarea accesării unor mecanisme prin care poliţiştii refuzau repunerea pe funcţii în urma unor reorganizări sau a altor situaţii, iar în acest mod ieşeau la pensie la 40 de ani sau chiar la vârste mai tinere. În mod clar prevederile nu urmăresc mutarea abuzivă a poliţiştilor de pe o funcţie pe alta. Această prevedere a fost solicitată explicit de către reprezentanţii sindicali (iar intervenţiile publice ale acestora sunt bine cunoscute de către mass-media), pensionarea din MAI la vârste tinere fiind o temă care a generat o întreagă dezbatere publică în vara anului trecut'', mai precizează MAI.O altă modificare propusă la Statutul poliţistului este aceea ca, atunci când faţă de un poliţist se începe o cercetare prealabilă, acesta să fie pus la dispoziţia unităţii până la finalul cercetărilor. Poliţistul va fi plătit în continuare pentru acea funcţie, dar i se vor delega alte atribuţii până la clarificarea situaţiei. În prezent, poliţistul chiar dacă este reclamat că a avut o conduită în afara cadrului legal rămâne în continuare în acelaşi loc de muncă, spun reprezentanţii MAI.(AS-autor: Cătălin Trandafir, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lăzăroiu)