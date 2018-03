Surpriză | Debut la FCSB! Dică i-a dat prima şansă unui mijlocaş străin de 23 de ani

11:30

Caroline Wozniacki (2 WTA) a fost eliminată în turul secund la Miami, scor 6-0, 4-6, 4-6, de Monica Puig (82 WTA), din Puerto Rico, deţinătoarea titlului olimpic cucerit în urmă cu doi ani, la Rio de Janeiro. Partida a durat o oră şi 58 de minute. Înaintea meciului, daneza declara într-un interviu acordat în Miami că "dacă se află într-o zi bună, poate bate pe oricine". "Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut, am aşteptat mult acest moment. Nu am comis prea multe erori, am fost într-o zi...