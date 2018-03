Calificare rezolvată la handbal feminin! Naționala României merge la Campionatul Mondial de Tineret

18:50

Alexandru Ioniță II a fost adus pentru un milion de euro de la Astra, însă nu are evoluțiile așteptate la CFR.Mijlocașul a explicat decizia lui Dan Petrescu de a-l trimite la echipa a doua și spune că totul s-a discutat înainte cu el."S-a interpretat greşit, nu am fost trimis la echipa a doua. Am fost întrebat dacă vreau să merg. De fiecare dată îmi face plăcere să joc fotbal, oriunde ar fi, chiar şi la liga a 3-a. Nu uit de unde am plecat. ...