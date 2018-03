Dorel din „Las Fierbinți” își „pune la treabă” soția însărcinată!

09:50

Andrei Gheorghe a murit la începutul acestei săptămâni, în vila din Voluntari în care locuia singur. Jurnalistul a fost găsit în baie, de un îngrijitor. Cunoscutul om de radio a fost răpus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum își dorea. Cu puțin timp înainte să treacă în neființă, Andrei Gheorghe a […]