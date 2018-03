Raluca Olaru, eliminată în primul tur al turneului de dublu de la Miami

20:20

20:15 Set Simona Halep! Românca a jucat solid la serciciu game-ul de set, a realizat şi un prim AS, astfel că are 1-0 la seturi după 32 de minute. Halep - Radwanska 6-3 .@Simona_Halep 's serving is today! She takes the first set 6-3 against Radwanska at the @MiamiOpen pic.twitter.com/bikHHAlNp5 20:11 Simona atacă şi ... câştigă. Halep a preluat din nou iniţiativa, nefiind împăcată după ultimul game cedat uşor. Simona a atacat, Radwanska s-a apărat, a avut câştig de cauză jucătoarea mai incisivă...