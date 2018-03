Handbal masculin: Potaissa Turda, victorie la cinci goluri în sferturile Cupei Challenge

20:00

Ninsorile şi frigul din ultimele zile au afectat foarte mult albinele, fiind zăpadă şi îngheţ tocmai în perioada în care acestea au depus puiet, pierderile putând fi estimate la 20 - 30%, a apreciat, sâmbătă, la "Sărbătoarea Mierii", desfăşurată la Blaj, managerul uneia dintre cele mai importante firme apicole din ţară, Victor Mateş."Ne aşteptăm ca albinele să dea înapoi cu mai mult de patru săptămâni. Le-a afectat foarte mult (vremea nefavorabilă - n.r.), fiindcă a venit foarte târziu. Nu era nicio problemă dacă era zăpadă în ianuarie şi februarie, dar la începutul lui martie, când ele au început să se dezvolte, au depus puiet, le-a prins nepregătite să facă faţă la o asemenea scădere de temperatură. O să putem evalua situaţia după zece zile, dar cred că pierderea este de 20 - 30%", a declarat Victor Mateş.El a menţionat că anul trecut au fost alte fenomene, după un start foarte bun, fiind "proastă perioada de cules".Mateş a apreciat că anul trecut România a produs între 12.000 şi 14.000 de tone de miere, din care 8.000 - 9.000 de tone au fost exportate, îndeosebi în Germania, Italia şi Franţa.Compania apicolă pe care Mateş, fost profesor de fizică, o deţine în Blaj, procesează pe an circa 2.500 de tone de miere din toate sortimentele. "O bună parte, cam 30 - 40%, este pentru piaţa internă - miere ambalată, sub diferite forme, la borcane, PET, caserole, iar restul la export. Noi exportăm majoritar, circa 80%, vrac, iar 20% îmbuteliat", a menţionat el.Mateş a precizat că exportă, de exemplu, mierea îmbuteliată în Israel şi în Australia, unde este trimisă în găletuţe."Suntem şi pe piaţa chineză, de circa patru - cinci ani, cu miere de calitate deosebită pentru magazinele foarte scumpe. Miere comună au şi ei destul de multă, sunt cei mai mari producători", a adăugat procesatorul.Firma din Blaj exportă miere de salcâm şi în Japonia, pentru cea mai mare companie de produse apicole şi apiterapeutice din această ţară."Ei au o politică de a importa miere din foarte multe zone ale lumii, dar şi-au ales pentru fiecare sortiment de miere un furnizor, o ţară. De exemplu, mierea de portocal o iau din Mexic, iar mierea de salcâm o iau din România. O promovează prin campanii publicitare şi prin trimiterea de mostre la clienţi, în aşa fel încât să prindă gustul specific", a declarat Victor Mateş.Centrul istoric al municipiului Blaj, Piaţa 1848, găzduieşte la acest sfârşit de săptămână cea de-a XI-a ediţie a 'Sărbătorii Mierii'. Mii de persoane vin la târg, atrase de ofertă variată şi atractivă, de la miere şi produse apicole şi apiterapeutice până la echipamente şi utilaje apicole. În acest an expun aici nu mai puţin de 150 de producători din 14 ţări.Printre vizitatori s-a aflat sâmbătă şi actorul Dorel Vişan, care deţine 15 stupi.Cea de-a XI-a ediţie a "Sărbătorii Mierii" este organizată de Apidava Blaj, Primăria şi Consiliul Local Blaj, Consiliul Judeţean Alba.