Prima reacție după supervictoria cu Suedia! Liderul naționalei recunoaște: "Am fost triști când am văzut asta"

20:50

Simona Halep, locul 1 WTA joacă ACUM în turul III de la Miami contra polonezei Agnieszkei Radwanska, 32 WTA. Meciul este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2.liveTEXT turul III WTA MiamiSimona Halep - Agnieszka Radwanska 6-3, 2-6This match has flown by! @ARadwanska takes the second set 6-2 against Halep at the @MiamiOpen pic.twitter.com/E3Xq1EsmaG— WTA (@WTA) 24 martie 2018A început setul trei. ...