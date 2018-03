EXATLON 24 MARTIE. Mama lui Cătălin Cazacu rupe tăcerea: ”Mi s-a tăiat respirația, stăteam cu sufletul la gură!”

12:30

Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis să elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, după un schimb de replici pe Twitter în care a fost provocat de câţiva dintre fanii săi. Paginile spaţiului SpaceX şi Tesla sunt acum inactive. Dimensiunile conturilor erau imense, fiecare dintre ele având aproximativ 2,6 milioane de fani.