Horoscop, duminică, 25 martie 2018. Taurii au o zi dificilă. Apar neînțelegeri

22:30

Ce a declarat Cosmin Contra după amicalul cu Israel. Selecționerul României era fericit după victoria tricolorilor, scor 2-1, sâmbătă seară, la Netanya. Cosmin Contra a declarat la PRO X: ”Am controlat prima repriză, ocazii Budescu și Keșeru. Am început prost repriza secundă. În primele 20 de minute gazdele și-au creat ocazii. Am revenit după primele trei […] Post-ul Ce a declarat Cosmin Contra după amicalul cu Israel: ”Pozitiv este că nu ne-am prăbușit după ce am fost conduși 1-0” apare prima dată în Libertatea.ro.