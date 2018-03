Israelul atacă poziţii ale Hamas în Gaza

00:00

"Cealaltă parte a tuturor lucrurilor' - Premiul One World Romania 11 Sâmbătă seara, la Cinema Eforie, în sala plină, juriul de liceeni al Festivalului Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania a decernat premiul celei de-a 11-a edişţii. Filmul declarat câştigător este documentarul 'Cealaltă parte a tuturor lucrurilor' ('The Other Side of Everything'), realizat de Mila Turajlicě. "Cealaltă parte a tuturor lucrurilor' - Premiul One World Romania 11 Sâmbătă seara, la Cinema Eforie, în sala plină, juriul de liceeni al Festivalului Internaţional de Documentar şi Drepturile Omului One World Romania a decernat premiul celei de-a 11-a ediţii. Filmul declarat câştigător este documentarul 'Cealaltă parte a tuturor lucrurilor' ('The Other Side of Everything'), realizat de Mila Turajlicě.Cei cinci liceeni - Dalesia, Ada, Petra, Mihai şi Ioana au motivat decizia luată după vizionarea celor 10 filme din competiţie astfel: 'Subiectul documentarului ne-a dus cu gândul la istoria recentă a ţării noastre şi ni s-a părut relevant pentru modul în care se învaţă la şcoală. A fost ca o lecţie de istorie de care probabil nu vom avea parte în viitorul apropiat la şcoală. De asemenea, personajul principal ne-a inspirat, iar modul în care lupta pentru lucrurile în care chiar credea ne-a impulsionat să avem şi noi încredere în propriile opinii şi să luptăm pentru ele. Filmul prezintă mai multe planuri care convieţuiesc: societatea dezbinată, istoria zbuciumată şi casa cu povestea ei.' Regizoarea Mila Turajlicě, prezentă în Bucureşti în primul weekend al festivalului, le-a transmis publicului şi juraţilor o înregistrare video de mulţumire, pe care o pute?i urmări aici. O ultimă proiecţie în cadrul festivalului a filmului câştigător are loc duminică, începând cu ora 18:30 la CinemaPRO. Iată ce v-am mai pregătit în ultima zi a Festivalului One World Romania 11: 1968: ÎNTRE VEST ŞI EST | O ÎNTÂLNIRE CU BERNARD GUETTA Duminică, 25 martie de la ora 12:00 în Atriumul Institutului Francez are loc o întâlnire cu celebrul jurnalist francez Bernard Guetta. Jurnalistul, ale cărui analize geopolitice sunt ascultate în fiecare dimineaţă de aproape 2 milioane de francezi, a fost unul din protagoniştii revoltelor pariziene din 1968, înainte de a acoperi pentru Le Monde naşterea mişcării 'Solidaritatea în Polonia' sau prăbuşirea Uniunii Sovietice. Bernard Guetta va povesti experienţele sale personale din 1968 ?i cum au influenţat toate aceste evenimente lumea în care trăim. Discuţia va fi moderată de Alexandru Solomon. BIBLIOTECA VIE: LGBTQ Între orele 14:00 şi 18:00 la Reziden a BRD Scena9 vă aşteptăm cu o bibliotecă vie! Biblioteca vie funcţionează ca una obişnuită - cititorii vin şi împrumută cărţi pentru o perioadă limitată de timp. Însă, în acest caz, cărţile sunt fiin?e umane şi intră într-un dialog personal cu cititorul. 'Cărţile' din biblioteca vie, organizată de ACCEPT la One World Romania 2018, sunt oameni din comunitatea LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, persoane trans şi queer) care se confruntă cu prejudecăţi sau stereotipuri şi au poveşti care vor oferi cititorului o experienţă unică de învăţareCULTURA PROTESTULUI | CINEMA MUZEUL ?ĂRANULUIDuminică la Cinema Muzeul Ţăranului aveţi ocazia să vedeţi 5 dintre cele 6 filme documentare din sec?iunea 'Cultura protestului': 'Adunarea' de la ora 11:30, 'Portavoce' de la 14:00, 'Pierdu?i în fumul bătăliilor' de la 16:00, 'Înainte ca tălpile mele să atingă pământul' de la 18:30 ?i 'În stradă' de la ora 21:00.După proiecţia filmului 'Portavoce' spectatorii vor sta de vorbă cu realizatorii documentarului - Ruxandra Gubernat, Marcel Schreieter şi Henry Rammelt.La proiec?ia filmului 'Pierduţi în fumul bătăliilor' vor fi prezenţi regizoarea Nora Lam şi producătorul Peter Yam, care vor răspunde întrebărilor din publicDupă documentarul 'Înainte ca tălpile mele să atingă pământul' vom organiza o scurtă sesiune de întrebări ?i răspunsuri cu regizoarea filmului, Daphni Leef.TEATRU | PREMIERA SPECTACOLULUI 'FRIDAY'De la ora 20:30 în Sala Mare de la ARCUB are loc premiera spectacolului 'Friday'. Spectacolul este realizat de Playhood, o trupă de teatru formată din adolescenţi din cartierul Ferentari, sus?inută de Policy Center for Roma and Minorities şi coordonată de actorul Ionuţ Oprea. 'Friday' este o comedie cu un limbaj colorat, viu şi autentic, în care cele două personaje centrale pornesc într-un drum iniţiatic prin propriul cartier, în încercarea de a-ţi salva viaţa. Mai mult, piesa este fotografia unui colţ de sărăcie din inima capitalei, povestea unor copii-adulţi, o reflecţie profundă asupra unor modele umane ignorate, marginalizate sau doar neînţelese. Povestea ne aruncă într-un spaţiu guvernat de timpul prezent, unde ziua ce vine face parte dintr-un viitor incert, unde vorba 'nu aduce anul ce aduce ceasul' e un mod de via/ă.Programul complet al ultimei zile de festival este disponibil aici: http://oneworld.ro/2018/l/ro/program/. Biletele, abonamentele generale şi cele de 5 intrări sunt disponibile pe site-ul partenerilor de la Eventbook şi în locaţiile festivalului. Informaţii complete despre programul celei de-a 11-a edi?ii sunt disponibile pe site-ul www.oneworld.ro şi pe pagina de Facebook: www.facebook.com/one.world.romania. 