Reacția FURIOASĂ a unui chirurg: „Dăm ajutor social unor persoane integre fizic și NU dăm unuia care s-a nenorocit la muncă?”

Lamentarile apartin primarului din Recas, Pavel Teodor (PSD), care era nemultumit ca unul dintre cei doi politisti de la Biroul Rutier local ii amenda pe locuitorii localitatii, dar mai ales pe cei care-l ajutau in campania electorala, pe prietenii sai sau pe soferii Primariei. Planul facut de edil a fost sa scape de politistul incomod.Tinta: radierea postului de agent (care isi indeplinea in mod legal atributiile de serviciu) din statele de functii ale Politiei orasului Recas. Misiunea a fost indeplinita, iar politistul a fost mutat intr-o alta localitate. Intreaga afacere s-a transformat in dosar penal.DosarulPavel Teodor a fost trimis in judecata saptamana trecuta de procurorii DNA pentru instigare la abuz in serviciu, instigare la uzurparea functiei si instigare la hartuire, legat de modul in care l-a indepartat pe agentul de politie de la Politia Recas. Este vorba de o ancheta mult mai mare, care vizeaza si alte infractiuni, in care sunt implicati sefi din cadrul Politiei Timis, Politiei Locale Recas si de la Politia Rutiera, la care ar fi apelat edilul.Printre cei trimisi in judecata: Petru Sorin Muntean - fost inspector-sef la IJP Timis, Florin Mircea Bolbos - fost adjunct al inspectorului-sef de la IJP Timis, Nicusor-Marcel Craciunescu - fost sef al Serviciului Politiei Rutiere Timis, alti doi fosti sefi la Politia Locala Recas, Marian Dorinel Temu si Doru Adrian Berzescu, un avocat, un interlop, agenti de politie sau afaceristi.Detaliile din acest articol sunt din dosarul aflat pe masa magistratilor de la Curtea de Apel Timisoara.Necazul agentului de politieDumitru Duma locuieste in localitatea Recas din anul 1980, iar incepand cu 1 ianuarie 1995 s-a angajat in Politie si a lucrat direct la Postul de politie Recas (comuna), pana in anul 2000, cand a activat la Serviciul Rutier Timis, la infiintarea Compartimentului Drumuri Europene si Nationale.In luna ianuarie 2006, s-a infiintat Orasul Recas si implicit Postul de Politie a devenit Politia Orasului Recas. El a lucrat de atunci in cadrul Compartimentul Rutier Recas, care avea doua posturi.Problemele lui Dumitru Duma au inceput in 2012, dupa ce primar al orasului Recas a fost ales Pavel Teodor. Edilul a candidat pe listele PNL, dar in 2014 s-a mutat la PSD, cu Ordonanta traseistilor.