08:20

Noaptea trecută, am trecut la ora de vară. Schimbarea orei și faptul că am dormit cu o oră mai puțin pot crește riscul de infarct și determina unele persoane depresive să se sinucidă. Totodată, adaptarea la ora de vară produce modificări în organism care s-ar putea face complet în aproape 15 zile. Introdusă în anul […] Post-ul România a trecut la ora de vară. 25 martie este cea mai scurtă zi din an. Cum ne afectează apare prima dată în Libertatea.ro.