Ce vedete de la noi practică yoga

Paris Jackson are o relație cu modelul Cara Delevigne. Paris Jackson, fiica unuia dintre cei mai faimoși muzicieni din toate timpurile, Michael Jackson, a fost văzută în timp ce se săruta pasional cu modelul Cara Delevigne, confirmând astfel că ea are o relație cu Cara. Paris a fost văzută sărutând-o pe Cara Delevigne în urmă cu câteva