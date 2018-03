Adrian Mutu, vizită la “Mormântul Sfânt”. Ce mesaj a transmis “Briliantul” din Israel

22:10

Exatlon 24 martie. Accidentare urâtă în timpul confruntării ”Războinicilor” cu ”Faimoșii” în tabăra ultimei echipe. Alex „Bentița” s-a accidentat în timpul probei pentru casă. Războinicul s-a lovit la nas, în timp ce cobora pe toboganul cu apă. Alex a reușit să ducă proba până la capăt, însă la final a avut nevoie de intervenția medicului. […] The post Exatlon 24 martie. Accidentare groaznică! Sânge peste tot! ”Mă doare osul!” appeared first on Cancan.ro.