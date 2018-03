Prahova: 11 persoane, rătăcite în Masivul Bucegi

12:20

La 27 martie 2018, este lansat pe piaţa internaţională de gaming titlul Far Cry 5, potrivit https://far-cry.ubisoft.com. Dezvoltat de Ubisoft Montreal şi publicat de Ubisoft, va putea fi jucat pe platformele Microsoft Windows, PlayStation 4 şi Xbox One.Acţiunea noului joc Far Cry se petrece în imaginarul ţinut Hope, a cărui geografie a fost inspirată de cea a statului american Montana. Principalul personaj negativ este predicatorul Joseph Seed, care în spatele unor activităţi religioase aparent inofensive a creat o organizaţie paramilitară extremistă, denumită ''Eden Gate'', care pune în pericol viaţa şi securitatea civililor din regiune. Încercările autorităţilor de a-l aresta pe Seed sunt sortite eşecurilor şi chiar se soldează cu moartea unor oameni ai legii, astfel încât jucătorului îi revine sarcina de a limita puterea şi influenţa organizaţiei în primă instanţă, până la anihilarea totală a acesteia.Personajul controlat de jucător este un ajutor de şerif şi va fi asistat de numeroase alte personaje, de la civilii care pun la rândul lor bazele unei mişcări de rezistenţă şi până la anumite animale sălbatice. Prin sistemul ''Fangs for Hire'' implementat în precedentul Far Cry Primal, acestea din urmă vor putea fi îmblânzite şi dresate. Nu lipseşte nici, deja, consacratul mod ''Guns for Hire'', introdus iniţial în Far Cry 2 sub numele de ''Buddy System'', care îl ajută pe protagonist să recruteze personaje dispuse să îl ajute în lupta contra cultului condus de Seed. Mai mult, întreaga campanie poate fi completată online, în sistem co-op, de către doi jucători.Ca şi precedentele episoade ale francizei Far Cry, cel din 2018 este un first-person-shooter (FPS) open world cu numeroase elemente de acţiune-aventură. De data aceasta, Ubisoft a pus un accent şi mai puternic pe opţiunile de personalizare, de la cele legate de înfăţişarea personajului controlat până la modul de abordare a misiunilor şi conflictelor virtuale. De altfel, Dan Hay, unul dintre liderii echipei care a realizat Far Cry 5, îi asigură pe fani că experienţele fiecăruia vor fi complet diferite, iar alegerile lor vor avea de cele mai multe ori efecte diferite asupra universului virtual al jocului.Pentru a neutraliza avanposturile Eden Gate, jucătorul se va folosi de un întreg arsenal, alcătuit, printre altele, din pistoale, puşti cu repetiţie, semi-automate şi mitraliere. Luptele corp la corp sunt numeroase în Far Cry 5, la fel şi armele albe puse la dispoziţia jucătorului. Varietatea este impresionantă şi privitor la vehiculele disponibile, jucătorul putându-se folosi de camioane, maşini sport, chiar şi avioane, potrivit https://far-cry.ubisoft.com.Far Cry 5 cuprinde şi un editor gratuit de planşe, denumit Far Cry Arcade, hărţile astfel create putând fi accesate de o singură persoană, de două persoane în sistem co-op şi chiar în multiplayer, cu meciuri de până la 12 jucători.Precedentul titlu Far Cry, Primal, a apărut în februarie 2016. Realizat de acelaşi studio Ubisoft din Montreal, a folosit motorul grafic Dunia Engine, bazat pe o versiune puternic modificată a celui numit CryEngine 1. În premieră pentru seria Far Cry, acţiunea a fost amplasată în Epoca de piatră, cu aproximativ 10.000 de ani înaintea erei noastre.Primul joc din seria Far Cry a apărut în martie 2004, fiind realizat de Crytek, pe motorul grafic CryEngine 1. Jocul s-a remarcat datorită graficii extrem de reuşite pentru anul respectiv şi peisajelor exotice în care a fost plasată acţiunea. A urmat Far Cry 2, publicat în octombrie 2008. Anunţat ca o continuare a primului, jocul totuşi a păstrat puţine elemente comune de gameplay, de data aceasta accentul fiind pus pe conceptul de open-world şi pe libertatea oferită jucătorului de a explora harta şi de a-şi alege ordinea misiunilor. Locul acţiunii a fost plasat într-un teritoriu din Africa Centrală.Far Cry 3, lansat pe piaţă în noiembrie 2012, s-a întors la peisajele şi plajele tropicale, de data aceasta plasate într-un teritoriu fictiv între Oceanele Indian şi Pacific. Firul narativ al jocului a început după ce prietenii lui Jason Brody, aflaţi în vacanţă, au fost răpiţi de piraţi, misiunea acestuia fiind aceea de a-i salva. Jocul a beneficiat şi de un stand-alone expansion, numit Far Cry 3: Blood Dragon.La 20 noiembrie 2014, a fost lansat Far Cry 4, a cărui acţiune are loc în Kyrat, o regiune fictivă, sălbatică şi periculoasă a munţilor Himalaya. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: Far Cry/Facebook.com