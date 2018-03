VIDEO / Scene șocante pe un teren de fotbal! A murit după ce a fost lovit cu mingea în piept!

10:20

În următoarele trei zile, vom asista la o uşoară creştere a temperaturii aerului, dar vremea se menţine cu mult sub valorile termice normale ale perioadei. Inclusiv în Bucureşti valorile minime se vor menţine în jurul pragului de îngheţ. Duminică, în cea mai mare parte a țării valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât în […] The post PROGNOZA METEO. Iarna nu se dă bătută! Cum va fi vremea în următoarele trei zile appeared first on Cancan.ro.