Fotbalul românesc şi stadioanele lui. Derby-ul Seriei a 5-a din Liga 3 încinge spiritele după ce Jandarmeria i-a dat "directivă" echipei din Ighiu. Patronul gazdelor a acuzat dur, "U" Cluj răspunde: "Noi vrem să ne protejăm echipa, staff-ul, fanii. Terenul e denivelat, vestiarele sunt ca nişte coteţe de găini"

"Un fundaş atât de tanace şi profesionist nu am întâlnit în toată cariera mea. Un om deosebit, de asta sunt şi foarte afectat. Eu şi Popescu veneam din urmă şi ne anunţam ca viitori fundaşi ai echipei, l-am simţit atât de apropiat de noi, cei tineri, cum n-am simţit pe niciun alt jucător din Craiova Maxima. Un om cu care, din păcate, viaţa nu a fost atât de darnică. Am jucat cu el în echipă, el jucând fundaş central. Toţi am avut extrem de multe de la el. A trecut prin momente neplăcute în viaţă...