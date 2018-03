Preliminarii CE de handbal. Și-au luat revanșa! Meci tensionat, victorie la limită, emoții teribile! România-Rusia 26-25

10:50

Au plecat la muncă în Praga pentru a-şi construi o viaţă mai bună în România, dar visele s-au spulberat în câteva secunde. Este doliu apăsător în două ţări. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni s-a întâlnit astăzi cu rudele celor cinci români ucişi în explozia de la uzina chimică. Aveau de gând să se întoarcă în […] The post Cutremurător. Ce a spus românul care a supraviețuit exploziei din Cehia, în care au murit alți cinci conaționali appeared first on Cancan.ro.