Sărituri cu schiurile: Sara Takanashi (Japonia) a câştigat pentru a doua oară Cupa Mondială

Bucureşti, 25 mar /Agerpres/ - Universitatea din Bucureşti desfăşoară, în perioada 27-29 martie, Festivalul Internaţional de Film Economic "All About Economy", eveniment în cadrul căruia vor fi prezentate teme precum mecanismele financiare şi cele de pe Wall-Street, dar şi moneda Bitcoin. "În perioada 27-29 martie, Universitatea din Bucureşti desfăşoară Festivalul Internaţional de Film Economic 'All About Economy'. Proiectul este susţinut de Ambasada Elveţiei în România şi de Fondul Cultural Elveţian Swiss Sponsors' Fund, fiind organizat în parteneriat cu Universite de Fribourg, Hochschule Luzern şi ASCENT Swiss Business Management AG Elveţia. Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Băncii Naţionale a României", se arată într-un comunicat al Universităţii Bucureşti transmis duminică AGERPRES. Potrivit sursei citate, festivalul îşi propune să prezinte studenţilor şi profesorilor, într-o manieră informală, teme diverse din domeniul economico-financiar cum ar fi moneda Bitcoin, mecanisme financiare şi cele de pe Wall-Street, dar nu în ultimul rând şi filmele şi dezbaterile ulterioare din cadrul festivalului vor aborda şi dimensiunea etică şi a responsabilităţii sociale. "Participanţii la eveniment vor avea ocazia să vizioneze 9 filme, dintre care şase documentare (Talking Money; Money - A Confused User's Guide; Cleveland versus Wall Street; The Bitcoin Gospel; Chaebols and Chabolas; Economics of Happiness) şi trei filme de ficţiune (Toni Erdmann; Margin Call şi Eastern Business)", se menţionează în comunicat. În deschiderea oficială a evenimentului, care va avea loc marţi, 27 martie , în Amfiteatrul II al Palatului Facultăţii de Drept (Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 46), vor participa Excelenţa Sa Domnul Urs Herren, Ambasadorul Elveţiei în România, prof. Mircea Dumitru, Rectorul Universităţii din Bucureşti, prof. Magdalena Iordache-Platis, Prorector al Universităţii din Bucureşti, Michael Derrer, Co-Iniţiator şi Director al Festivalului de Film Economic "All About Economy", Virgile Perret, Director AREF Elveţia, şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României. De asemenea, la eveniment vor participa cadre didactice din cadrul Universităţii din Bucureşti, precum şi profesori şi studenţi din Albania, Bulgaria, Rusia şi Ucraina. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se numără printre partenerii media ai evenimentului. AGERPRES / (AS - autor: Mihai Stoica, editor: Marius Frăţilă)