Milionarul Cristian Țânțăreanu primește bani de la stat! ”Asta e pensia mea!”

11:10

O concurentă specializată în dans la bară sportiv a reușit să împartă din cunoștințele sale cu doi dintre jurații ”iUmor”. Mirela Buhuș a venit la ”iUmor” cu o surpriză pregătită pentru jurați și, mai ales, pentru Cheloo, de care a mărturisit că se simte atrasă. Citește și: Un artist de la noi visează să o facă […] The post Imagini senzuale cu Delia și Mihai Bendeac! Cei doi jurați de la „iUmor” au luat lecții de dans la bară pe scena concursului: „Mihai, pentru tine am pregătit o mișcare specială, se numește «Superman»” appeared first on Cancan.ro.