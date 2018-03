Îi merge bine și la FRF, și în familie! Adi Mutu, ieșire spectaculoasă cu frumoasa lui soție, Sandra

11:30

Suporterii din România sunt în doliu. Din nefericire, încă o legendă a fotbalului românesc a părăsit această lume în Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor în această perioadă ajung direct în Rai. Vestea morții fostului sportiv a căzut ca un trăsnet asupra familiei și a celor care l-au cunoscut și apreciat pentru ceea ce […] The post Sportul românesc, în doliu. O legendă a fotbalului din România a murit în urmă cu puțin timp appeared first on Cancan.ro.