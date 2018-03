Filmat în timp ce făcea sex cu amanta! Ibovnica l-a păcălit pe bogătaș să-i dea o sumă uriașă de bani

13:00

Laurențiu Reghecampf trece prin cele mai negre momente din viața sa. Tatăl antrenorului lui Al Wahda a murit după o lungă suferință cu o boală care afectează mulți români. Bărbatul se confrunta cu un diabet care nu i-a dat pace absolut deloc. Părintele lui Reghe a pierdut lupta cu viața în dimineața acestei zile de […]