Exatlon 25 martie. Moment emoționant! Vladimir Drăghia a izbucnit în plâns! Ce a primit Cazacu de la fiul său

13:50

Giani Kirita de la Exatlon si Gigi Becali au pus un pariu. Fostul sportiv a luat foc pentru echipa lui de suflet. Giani Kirita de la Exatlon este loial echipei de fotbal unde a debutat. Fostul sportiv este un „caine” devotat si si-ar fi dat viata pe teren cand juca in culorile alb si rosu, […] The post Pariu nebun între Giani Kiriță și Gigi Becali. Dacă pierdea, finanțatorul FCSB trebuia să… appeared first on Cancan.ro.