UPDATE Rusia: 37 de morţi în incendiul unui centru comercial din Siberia (agenţii)

Aeroportul din Iaşi ţinteşte creşterea numărului de pasageri la 4-5 milioane în următorii zece ani, iar pentru acest lucru trebuie create facilităţile necesare, cum ar fi construirea unui nou terminal de pasageri, extinderea platformei de parcare a aeronavelor, realizarea unui nou turn de control, a declarat, duminică, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, la evenimentul de lansare a cursei TAROM Iaşi - Timişoara."Iaşiul este un oraş în expansiune. Avem deja o comunitate de 19.000 de IT-işti, cât trei fabrici am putea spune. Iaşiul se dezvoltă, vrem să ajungem la 30.000 de IT-işti şi ne vom dezvolta. Aeroportul, fiind prima poartă de intrare în Iaşi, se va dezvolta. Avem un proiect pentru prelungirea parcajelor avioanelor, un terminal cargo, un terminal de mentenanţă şi încă un terminal de pasageri. Ne vom adresa unui număr de 4-5 milioane de pasageri. Avem un proiect pentru rezolvarea imediată a unor probleme cum ar fi parcarea şi în acest an vom demara şi hala pentru mentenanţa avioanelor Airbus şi Boeing la Iaşi. Cu siguranţă vor fi necesare şi dezvoltări pentru partea de bretele. Noi vrem să creştem în următorii 10 ani, dar trebuie să creăm facilităţile", a menţionat preşedintele CJ Iaşi.El a subliniat că, în primul rând, Iaşi este un oraş turistic, începând să se dezvolte foarte mult turismul ecumenic şi turismul medical."Sunt foarte multe conferinţe, Iaşiul fiind principalul centru universitar cu cea mai veche universitate din România. Totodată, vom avea o colaborare cu Camera de Comerţ şi cu hoteluri din Iaşi pentru city-break-uri, pentru dezvoltarea turismului. Iaşiul se dezvoltă. Anul trecut, în Iaşi, s-au semnat contracte de câteva sute de milioane de euro fonduri guvernamentale, fonduri europene pentru dezvoltarea judeţului", a explicat Popa.Potrivit acestuia, sunt oameni de afaceri care au cerut în mod expres lansarea unei curse Iaşi - Timişoara şi Iaşi - Frankfurt."Au cerut lucrul acesta pentru că este vorba de firme private din Germania care vor angaja în viitorul apropiat peste 1.000 de salariaţi. Avem firme din Germania foarte multe, din SUA, din Franţa care angajează în domeniul IT, al construcţiilor de maşini, în electronică, domenii de tehnologie înaltă. În 2018 se împlinesc 100 de ani de când Iaşiul a dat capitala ţării. Trebuie să sărbătorim! Este foarte important pentru noi să dezvoltăm turismul plus industria IT, industria electronică; să nu uităm că în Iaşi era una dintre cele mai puternice fabrici de electronică din România. Industriile care aduc plus valoare se dezvoltă la Iaşi", a subliniat preşedintele CJ Iaşi.Aeroportul din Iaşi, al treilea aeroport regional din România, a înregistrat o premieră în 2017, când, în luna noiembrie, a consemnat peste un milion de pasageri, iar finalul anului a adus un trafic de 1,15 milioane de pasageri. Luna august 2017 a înregistrat cel mai mare trafic, de 125.600 de pasageri, cu aproape 280% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.În 2018, noi rute se vor opera de pe Aeroportul Iaşi către Eindhoven (din 29 aprilie), Billund (din 30 aprilie), Dortmund, Malmo, Salonic şi Paris, toate de la 1 mai. În total, în 2018 de la Iaşi se va putea zbura în 13 ţări, în condiţiile în care, anul trecut, se opera direct în nouă ţări.Noi ţinte ale Aeroportului Iaşi sunt: Amsterdam, Stockholm, Frankfurt, Atena, Lyon, Dublin, Varşovia şi Zagreb.Pe Aeroportul Iaşi operează patru companii: Blue Air (Paris, Londra, Roma, Munchen, Barcelona, Bruxelles, Koln/Bonn, Torino, Milano, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea - via Bucureşti), Wizz Air (Milano, Roma, Veneţia, Catania, Bologna, Londra, Larnaca, Tel Aviv, Eindhoven, Billund, Dortmund, Malmo, Paris, Salonic), TAROM (Madrid, Munchen, Londra, Torino, Tel Aviv, Bucureşti, Timişoara) şi Austrian Airlines (Viena).În aceste condiţii, la aeroportul ieşean se va construi un nou terminal de pasageri, care va îngloba toate infrastructurile de procesare existente şi va acomoda un număr de 2,5 milioane de pasageri anual, se va extinde platforma de parcare, ce va permite procesarea a nouă aeronave de mare capacitate la orele de vârf, se va suplimenta pista de aterizare-decolare şi calea de rulare, se va realiza un nou turn de control, se va extinde parcarea pentru pasageri şi se va construi o parcare subterană.Alte proiecte de dezvoltare vizează o infrastructură de transport cargo, unică în regiunea Moldovei, cu impact pozitiv asupra economiei locale, o unitate de mentenanţă a aeronavelor de tip Boeing 737 şi Airbus 320, spaţii destinate activităţilor conexe (hoteluri, unităţi comerciale, săli de cursuri pentru piloţi etc.), cale de acces pe patru benzi către/de la Aeroportul Iaşi, cu legături directe între aeroport şi zonele importante ale oraşului.Iaşiul este printre primele aeroporturi ce vor implementa metode inovatoare de reducere a impactului produs de zgomotul din aviaţie asupra comunităţii.Compania TAROM a lansat duminică cursa Iaşi - Timişoara, cu o frecvenţă de operare de 4 zboruri dus-întors pe săptămână, la preţuri care pornesc de la 20 de euro/segment, cu toate taxele incluse.Zilele de operare sunt luni, miercuri, joi şi duminică. Plecarea în zilele de luni, miercuri şi joi este la ora 08:30 de la Iaşi, iar sosirea la 10:20 la Timişoara, iar duminică se pleacă la 13:30 de la Iaşi şi se ajunge la 15:20 la Timişoara."Vom zbura de 4 ori pe săptămână. Preţurile vor începe de la 40 de euro dus-întors şi sperăm să aibă un ecou pozitiv pentru pasagerii noştri. Pentru că România merită să fie unită şi pentru că românii merită să aibă o posibilitate să zboare dinspre Iaşi spre Timişoara şi invers", a declarat directorul general al TAROM, Wolff Werner-Wilhelm.Este prima dată când TAROM operează această rută.