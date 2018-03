HOROSCOP 26 MARTIE. Berbec – Beneficiezi de ajutorul și implicarea familiei

16:00

Poate părea surprinzător pentru un familist ca el, însă Horia Brenciu recunoaște: „HaHaHa, m-am căsătorit!”. Și chiar dacă artistul nu a ajuns din nou în fața altarului, așa cum s-ar putea crede, noua piesă pe care o lansează aduce multe noutăți. „Ce-ar fi să ne căsătorim?” este prima colaborare muzicală pe care Horia o are […] The post Toți îl știau cu o familie frumoasă, dar acum a făcut anunțul fericit! Horia Brenciu: „HaHaHa, m-am căsătorit!” appeared first on Cancan.ro.