Ministrul Stroe a plecat, PROTEJAȚII săi rămân

Ideea i-a aparţinut lui Cristian Pitulice, un tânar care lucrează în domeniul turismului de mai bine de 14 ani. El şi-a propus ca acest tren să îi ducă pe pasageri în locurile autentice din Transilvania, care nu sunt prezentate niciodată în tururile ghidate. Cristian Pitulice: „Am pus două lucruri cap la cap, în primul rând experienţa mea feroviară pe care am avut-o în ultimii ani cu trenuri din Europa şi Asia, trenuri turistice, trenuri obişnuite, dar şi realităţile din România, faptul că CFR are o viteză de croazieră absolut ieşită din comun, de 30 de km pe oră. Dar care îţi permite să admiri peisajul... Da, asta e important, să ducem toate lucrurile astea care ni se par că sunt negative, către o parte pozitivă a lor şi ''Uite că putem să facem şi ceva bun din chestia asta'', iar viteza asta de 30 de km la oră pare a fi ideală pentru trenuri turistice” Ideea lui Cristian a fost şi pe placul Alinei Deak şi al Alexandrei Grigore, care i-au devenit partenere în proiect. Nu aveau nici un fel de cunoştinte nici la Ministerul Transportului şi nici la CFR. Şi-au dorit însă să obţină un tren şi nu s-au lăsat până când nu au reuşit. Cristian Pitulice: „Prima dată nu ne-am dus la CFR Călători, am încercat să lucrăm cu câteva companii private, dar s-a dovedit a fi uşor nepotrivit. Pe de o parte companiile private nu aveau infrastructura necesara, mă refer la vagoane aici, iar pe cealaltă parte nu aveau managementul necesar. La CFR când am ajuns după ceva săpături pentru că nu ştiam cui să ne adresăm, lucrurile au fost prima dată foarte oficiale, foarte seci, trimiteţi- ne un mail ...după aceea marele punct de cotitură a fost când am avut o întâlnire cu cei de la CFR Călători şi oamenii ne-au încurajat, ne-au zis " e chiar interesant ce vreţi să faceţi voi, daţi-i bice, noi vă susţinem!" Contrat tuturor aşteptarilor cei de la CFR s-au miscat foarte repede şi foarte bine”. Iosif Szentes - director general CFR Călători: „În primul rând erau foarte entuziaşti. Ideea a fost una trăşnită, în ideea în care toată lumea încearcă să foloseasca orice mijloc de transport, în afara trenului, ceea ce nu mi se pare normal şi am zis hai să încercăm să promovăm astfel de lucruri, pentru că este făcut în România, e făcut pentru români, despre români, s-au parcurs zone istorice şi au fost experimentate nişte mâncăruri extraordinare din zona respectivă, meşteşuguri care au putut fi văzute de toată lumea, nu doar de cei care s-au implicat”. Trenul turistic a trecut prin gările din Brașov, Sighișoara, Mediaş, Alba Iulia, Sebeş, Sibiu şi Făgăraş. În fiecare zi, pasagerii călătoreau aprozimativ două ore, timp în care se delectau cu poveşti şi produse tradiţionale. Cristian Pitulice: „Ştiam că cei de la CFR au nişte vagoane speciale bar bistro, care au 44 de locuri şi un bar ca acesta, iar Transilvania Train e un mijloc de socializare off line: oamenii se întâlnesc în tren, necunoscuţi în prima zi o, dar după aceea cât de repede trebuie să se împrietenească pentru că după aceea vin workshop-urile şi atunci de voie, de nevoie trebuie să fii prieten. Iar pe parcursul etapelor lungi, cele de două ore şi ceva, am organizat degustări de vinuri, de bere, de produse tradiţionale.... iar aceste poveşti despre Transilvania le spuneam pe staţia de amplificare a trenului” Pe tot parcursul călătoriei, pasagerii au uitat de telefoanele mobile...Cristina Dornean- pasager în trenul turistic: „Aveai mereu câte ceva de făcut. Existau somelieri, ceea ce mi s-a părut extrordinar, existau ghizi care ne povesteau lucruri..În primul rând apucai să te cunoşti cu alţi oameni şi să schimbi impresii. Practic, am făcut ceea ce făceam înainte să ne tehnologizam aşa de mult. Am învăţat din nou să vorbim unii cu alţii, să ne cunoaştem, am apucat să citim, şi să nu mai stăm cu ochii în ecrane” Alina Deak, partener Transilvania Train: „De fapt Transilvania Train nu este un produs inedit doar datorită trenului, doar pentru că o parte din călătorie se face cu trenul. Transilvania Train este inedit datorită faptului că aduce lângă turist omul locului, ci îndeletnicirile acelui om. Adică noi am intrat în curtea localnicilor şi am făcut ce fac ei în fiecare zi. Şi mai mult de atât am mâncat ce mănâncă ei în fiecare zi. Mai mult de atât, am gătit ce gătesc ei în fiecare zi”. Cristian şi echipa sa şi-au dorit ca trenul să fie adresat în primul rând turiştilor din ţară. Consideră că în ultimul timp, românii preferă să plece în vacanţă în străinătate si uită de potenţialul autohton. Pe parcursul călătoriei pasagerii au experimentat obiceiuri, tradiţii şi meşteguri autentice. Entuziasmul cu care Cristian a făcut acest proiect i-a molipsit şi pe cei de la instituţiile locale. Aproape în fiecare gară sau oraş au fost pregătite evenimente speciale. Alina Deak- partener Transilvania Train: „Am avut surpriza ca de exemplu ca la Mediaş să ne astepte extraordinar, la Sebeş să ne aştepte cu fanfara, la Alba Iulia să ne aştepte cu garda. Am avut peste tot deschidere şi am avut susţinere. Şi nu am cerut...am primit pur şi simplu pentru că le-a plăcut ideea”. Succesul primei ediţii a Transilvania Train a făcut ca experienţa să se repete şi anul acesta. Cristian Pitulice: „La noi feedback-ul cel mai important a fost pe peron, în Braşov, în ziua sosirii. În sensul în care a fost pentru prima oară în viaţa mea când într-un circuit turistic, am văzut oameni plecând cu lacrimi în ochi de bucurie. Au zis că aşa ceva ei în România nu ar fi crezut că se poate întâmpla, că au descoperit nişte lucruri care nu bănuiau că ar exista în România şi o organizare care nu a fost dată să fie văzută în România. Şi atunci, pe peron, am avut şi primele înscrieri pentru Transilvania Train 2018, adică oamenii nici nu coborâseră bine din tren şi s-au înscris”. Alina Deak, partener Transilvania Train: „Pentru mine această experienţă a adus ceea ce îmi doream eu de la turismul din România. Îmi doream ca turistul român să vadă altfel călătoria decât ca pe o simplă călătorie în care ajungi la hotel, vizitezi punctele de interes din ghid, apoi mănânci la un restaurant foarte turistic. L-a dus pe turist faţă în faţă cu lucrurile care îl fac să descopere, iar pentru noi a fost de fapt realizarea acelui vis, că ''Da, putem sa facem noi, oamenii din turism, putem să ducem turistul către un drum care să îl ajuta să se descopere''. Să nu fie doar un concediu, doar o simplă vacanţă de relaxare. Să fie o vacanţă de care să îşă amintească şi care să îi folosească”. Călătoria pe 40 de roţi va avea loc anul acesta în perioada 22-26 august.