Părinții unei adolescente sunt dărâmați de tristețe! Emine Bîgea a dispărut de acasă, iar familia se gândește la cele mai negre scenarii: „Vă rog din suflet să ne ajutați!”

Cunoscuta prezentatoare TV Dana Războiu (42 de ani) a povestit în premieră greutăţile din familie pe care le-a cunoscut când era adolescentă. Ea a declarat că a trăitîntr-o familie tensionată, cu multe conflicte, cu multe certuri și cu violență "Eu m-am desprins de părinţi şi de familia de origine. Odată plecată la Timişoara nu prea […]