"Atenție, se urmărește clip-ul până la final"! Horia Brenciu, director de bancă și polițist: "Ce-ar fi?"

Celebra revista Billboard a publicat topul celor mai ascultate piese de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Castigator detasat fiind artistul Drake care a ocupat locul I atat in SUA cat si in topul din Anglia cu piesa „ God’s Plans” care a strans pe YouTube 262 de milioane de vizualizari in doar o luna. Pe locul doi in topul celor mai difuzate 100 de single-uri ale anului se afla piesa „Perfect” a artistului britanic Ed Sheeran. Podiumul este incheiat de Bruno Mars cu single-ul „Finesse”...