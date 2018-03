Alexandru Dedu după victoria contra Rusiei: „A fost totul la superlativ pentru sportul românesc!”

19:30

Cum recunoaştem declanşarea unui accident vascular cerebral. Semnele care pot salva vieţi Vascular Cerebral (AVC) este afecţiunea care se află pe locul doi în topul cauzelor de deces, după bolile cardiovasculare. Deşi este o afecţiune care poate fi prevenită, AVC-ul face tot mai multe victime printre români, deoarece aceştia se prezintă prea târziu la medic. […] The post Cum poți evita un accident vascular! Doar 3 pacienți din 60.000 se recuperează complet appeared first on Cancan.ro.