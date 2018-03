Andrei Gheorghe, comentariu neașteptat la postarea unui fost coleg care a scris câteva rânduri despre bunica lui moartă: „Nu am înțeles nici până în ziua de astăzi”

20:40

Naționala României de handbal feminin a câștigat duminică seara meciul împotriva naționalei Rusiei cu 26-25. În partida tur, româncele pierduseră cu 30-25. Pentru România au marcat Buceschi 6 goluri, Dragut 4, Neagu 4, Chiper 4, Pintea 3, Băcăoanu 2, Oltean 1, Udriştoiu 1, Florica 1. În cealaltă partidă din grupă, Austria a dispus, sâmbătă, pe […]