Cosma a renunțat la calitatea de martor protejat și a povestit cum a confecționat tehnica de înregistrare

11:40

Un manual de război studiat în academiile militare din Statele Unite, realizat sub forma unor benzi desenate, tratează un eventual război între NATO și Rusia, izbucnit după ce România se unește cu Republica Moldova. Institutul de Cibernetică al Academiei Militare americane (ACI) a publicat un manual sub forma unei benzi desenate in care forȚele NATO […] Post-ul FOTO| Unirea României cu Republica Moldova, motiv de război între NATO și Rusia potrivit unui manual studiat în academiile militare americane apare prima dată în Libertatea.ro.