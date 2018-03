O bunicuță de 87 de ani a devenit vedetă după ce s-a apucat să deseneze pe calculator! Cum arată operele sale, urmărite de 100.000 de oameni!

10:10

Oamenii preistorici au asistat în urmă cu 70.000 de ani la un fenomen cosmic unic: o altă stea a trecut prin apropierea sistemului solar la o distanţă mai mică de 1 an lumină de Soare, perturbând traiectoriile prin spaţiu ale mai multor obiecte din Norul Oort, un nor format din trilioane de comete care se întinde până la 1 an lumină distanţă de Soare şi al cărui exterior marchează limita sistemului solar, conform unui nou studiu realizat la Universitatea Complutense din Madrid şi publicat în ult...