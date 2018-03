Ce imagine impresionantă, plină de speranță! Ce a postat Ana Bucur cu câteva zile înainte ca trupul firav să cedeze din cauza cancerului

23:00

O tânără de 31 de ani care făcea amor cu un bogătaș însurat a început să-l şantajeze. Sub pretextul unui avort, a cerut şi primit de la bărbatul de 58 de ani peste 75.000 de lei. Pentru faptele de şantaj, Lăcrămioara Varga a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.