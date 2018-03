Şova: Am făcut un proiect de reorganizare a CNAIR ca să poată prelua şantierele abandonate de antreprenori

09:40

Internaţionalul spaniol Sergio Ramos, căpitanul echipei Real Madrid, a devenit tată pentru a treia oară, soţia sa, prezentatoarea tv Pilar Rubio, aducând pe lume un băieţel, în cursul zilei de duminică, a anunţat fotbalistul pe contul său de Twitter.Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos ) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_ We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS - Sergio Ramos (@SergioRamos) March 25, 2018Cei doi mai au împreună încă doi băieţi, Sergio Jr (3 ani) şi Marco (2 ani). Cel de-al treilea copil al cuplului, care a venit pe lume în Duminica Floriilor la catolici (Domingo de Ramos, în spaniolă), va fi botezat Alejandro.Sergio Ramos se află în prezent cantonament cu selecţionata Spaniei, în vederea meciului amical de marţi, împotriva Argentinei. El a fost învoit, însă, câteva ore, pentru a putea fi alături de soţia sa cu ocazia fericitului eveniment.AGERPRES (autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)