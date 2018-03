Percheziții DNA la Primăria Târgu Mureș. Cercetările procurorilor vizează și alte instituții publice

12:20

Într-un material dedicat afacerilor pe care le-a derutal lobbyistul Elliott Broidy, jurnaliștii de la The New York Times vorbesc și despre relația acestuia cu Liviu Dragnea și despre faptul că liderul PSD și premierul de atunci, Sorin Grindeanu, au obținut invitația la ceremonia de investitură a lui Trump prin intermediul acestuia. NYT scrie că pentru […] Post-ul New York Times scrie despre relația dintre Boidy, lobbyistul lui Trump, și Liviu Dragnea apare prima dată în Libertatea.ro.