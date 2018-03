Israel: Construcţiile de locuinţe în colonii au crescut în timpul lui Netanyahu şi Trump (grup anticolonizare)

12:40

Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni că şi-a confecţionat singur dispozitivele cu care i-a înregistrat pe procurorii de la DNA Ploieşti şi i-a anunţat pe judecătorii de la Instanţa supremă că renunţă la statutul de martor cu identitate protejată într-un dosar în care este judecat Sebastian Ghiţă.Vlad Cosma a dat luni o declaraţie în calitate de martor, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă este acuzat de corupţie şi şantaj, alături de foşti şefi din poliţie şi parchete din Prahova.În timpul audierii, judecătorii l-au întrebat dacă a folosit telefonul mobil pentru a-i înregistra pe procurorii de la DNA Ploieşti."Nu am înregistrat doar cu telefonul. Văzând aceste practici, am încercat în aceşti ani să fac aceste înregistrări ştiind că într-o zi voi spune ce ştiu. Am avut mai multe dispozitive. Nu au fost puse la dispoziţie de cineva. Pe lângă profesia de economist, de mic copil am avut pasiune pentru IT. Am câştigat şi premii. Am confecţionat singur dispozitivele", a răspuns Vlad Cosma.Tot luni, Vlad Cosma a anunţat că renunţă la statutul de martor cu identitate protejată pe care l-a avut în dosarul lui Ghiţă."Statutul de martor protejat mi-a fost impus de procurorul Mircea Negulescu fără ca eu să solicit acest lucru. Nu mă refer la cererea prin care am solicitat acest statut, care reprezenta o formalitate dictată de Negulescu. Dânsul ne spunea ce să facem. Solicitarea acestui statut a fost impusă. Eu am două calităţi în dosar: două identităţi protejate şi cea reală. Nu mai ştiu cu ce nume am semnat, pentru că în ultimii doi ani am avut foarte multe. Ce scrie în declaraţii erau lucruri de care eu nu aveam cunoştinţă. Nu am vrut să semnez minciuni cu numele meu real", a explicat fostul deputat.Vlad Cosma le-a povestit judecătorilor cum a ajuns să dea declaraţii în dosarul lui Ghiţă.Astfel, el a precizat că, în luna noiembrie 2015, a fost chemat la DNA Ploieşti, împreună cu sora lui, de către procurorul Mircea Negulescu, iar la întâlnire a asistat şi şeful acestuia, Lucian Onea."De faţă cu mine, i s-a cerut surorii mele să facă un denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă şi Liviu Tudose. Pentru că era notar şi cei doi erau clienţii ei. Sigur ştia ceva despre ei, în percepţia celor doi procurori. Sora mea a refuzat. Ei au spus că i se poate conferi identitatea de martor protejat. A fost ameninţată. I s-a spus că, dacă refuză, va fi inculpată, ceea ce s-a întâmplat peste două săptămâni. Pentru că sora mea a refuzat, am fost chemat doar eu, în decembrie 2015, de către cei doi procurori. În acelaşi timp, la sediul DNA se aflau Mircea Păvăleanu şi Răzvan Alexe. Am asistat la negociere. I se cerea lui Păvăleanu să susţină un denunţ, formulat în prezenta cauză. (...) În 2016, am fost chemat cu tatăl meu de către cei doi procurori. Sora mea deja fusese trimisă în judecată şi era o situaţie tensionată. I s-a cerut tatălui meu să facă un denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă, Viorel Dosaru sau Liviu Tudose. Tata a refuzat. Tatălui meu i s-a spus clar că, dacă va refuza, vor exista repercusiuni împotriva lui. Pentru a ieşi din situaţie, am cerut un timp de gândire ca să ne lase să plecăm şi să vedem ce se poate face. Ulterior, am fost chemat singur cu o altă persoană, care a dat o declaraţie cu nume real şi una cu identitate protejată. A venit rândul meu să dau o declaraţie cu identitate protejată, prin care să susţin ce a declarat prima persoană. Am mai primit telefoane de la Negulescu să mă întrebe dacă m-am răzgândit, dacă tata s-a răzgândit, pentru că are dosar şi poate să beneficieze de anumite lucruri. A spus că domnul Lucian Onea aşteaptă răspuns, că este nervos, că tata are o vârstă şi o să moară în puşcărie. Era o ameninţare continuă, la care am asistat timp de doi ani. Jucau un rol - Negulescu era cel bun şi Onea cel rău", a spus Vlad Cosma.El a mai afirmat că, în februarie 2016, a acceptat să dea o declaraţie în acest dosar şi îşi aduce şi acum aminte de "râsetele lui Onea, Negulescu şi poliţistului judiciar Iordache, din birou, când se introduceau pasaje neadevărate", care îl incriminau pe el.Fostul deputat le-a mai spus judecătorilor că a continuat să meargă constant la DNA Ploieşti, unde a dat declaraţii în mai multe dosare."Am continuat să merg constant la DNA Ploieşti, pentru că eu am dat declaraţii în mult mai multe dosare, toate reclamate la Parchetul General. În acest context, auzeam foarte multe discuţii. Relevant pentru cauza asta este că am auzit cum Ispas trebuia să stea în arest, ca să formuleze şi el denunţuri, pentru că este un jegos şi o zdreanţă. De procurorul Tudose, Negulescu zicea că speră să îl găsească spânzurat de un pom în pădure la Pauleşti. Înregistrarea o pot pune la dispoziţie. Negulescu avea un suflet negru", a mai declarat Vlad Cosma.Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 20 aprilie.Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată în acest dosar pentru două infracţiuni de dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare de bani, şantaj, două infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi conducerea unui vehicul fără permis.De asemenea, în dosar mai sunt judecaţi Liviu Mihail Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Viorel Dosaru - fost şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, Constantin Ispas - ofiţer de poliţie, Aurelian Constantin Mihăilă - fost procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.Conform DNA, în perioada iunie 2013 - primăvara anului 2014, în timp ce pe rolul PCA Ploieşti se afla, în curs de urmărire penală, o cauză complexă în care se efectuau cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai multe persoane vizate de anchetă au obţinut informaţii confidenţiale pe diverse căi, printre beneficiarii acestor date nedestinate publicităţii fiind şi Sebastian Ghiţă. Informaţiile confidenţiale priveau obiectul cercetărilor, persoanele fizice şi juridice cercetate, măsurile de supraveghere tehnică dispuse, măsurile preventive ce urmau a fi luate, numele procurorului de caz şi ale ofiţerilor de poliţie delegaţi să efectueze urmărirea penală."Concret, folosindu-se de influenţa pe care o avea şi pe care o exercita efectiv pentru menţinerea şi promovarea în funcţii publice a anumitor persoane, Sebastian Ghiţă i-a capacitat pe inculpaţii Tudose şi Dosaru să îi furnizeze informaţii confidenţiale din dosarul aflat în curs de urmărire penală pe rolul PCA Ploieşti. Faptele respective au fost comise în contextul în care, pe de o parte, deputatul Ghiţă avea interesul să protejeze două persoane implicate în activitatea infracţională ce făcea obiectul anchetei, iar, pe de altă parte, avea personal interese de natură financiară la mai mulţi agenţi economici supuşi anchetei", susţin procurorii.Anchetatorii au reţinut că, în schimbul acestor informaţii, Sebastian Ghiţă i-a promis, pe de o parte, lui Viorel Dosaru că îl va sprijini să îşi menţină poziţia, dar şi să obţină alte funcţii de conducere. Pe de altă parte, i-a acordat procurorului Liviu Tudose sprijin în vederea obţinerii unor funcţii de conducere sau execuţie în cadrul unor instituţii publice centrale. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)