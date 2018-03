Alertă de tsunami, declanțată după un cutremur violent! Apelul făcut de autorități

09:00

Caz dramatic în Vaslui. Emine Bîgea, o tânără de 16 ani, este de negăsit de aproape o săptămână, iar părinții ei sunt disperați. Vestea dispariției fiicei lor au primit-o peste hotare, unde au plecat la muncă pentru a-i oferi ei un trai mai bun. Acum, ei se roagă pentru o minune și speră ca fata […] The post Părinții unei adolescente sunt dărâmați de tristețe! Emine Bîgea a dispărut de acasă, iar familia se gândește la cele mai negre scenarii: „Vă rog din suflet să ne ajutați!” appeared first on Cancan.ro.