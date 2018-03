Dungaciu, directorul ISPRI: Din păcate, nu există nicio manifestare oficială la Chişinău dedicată Centenarului

14:20

Festivalul Internaţional de Film de la Beijing a retras din program filmul ''Call Me By Your Name'', o poveste de dragoste gay, a anunţat luni distribuitorul peliculei, în contextul în care tema homosexualităţii în artă rămâne un subiect sensibil în China, informează Reuters.Pelicula, care a câştigat un Oscar pentru scenariu luna aceasta, a fost retrasă din Festivalul Internaţional de Film de la Beijing programat să se desfăşoare în aprilie, a precizat Sony Pictures Entertainment pentru Reuters, fără să dea mai multe detalii despre motivele de la baza acestei decizii.Homosexualitatea nu este ilegală în China, dar activiştii spun că atitudinea conservatoare din anumite cercuri sociale a condus în anumite situaţii la restricţii din partea autorităţilor.Anul trecut în iulie, o conferinţă a comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgen) din oraşul Chengdu a fost anulată după ce sala în care urma să se desfăşoare a anulat rezervările de bilete invocând evenimente conflictuale. De asemenea, aplicaţia de dating pentru lesbiene Rela a fost închisă în luna mai, anul trecut.Pe lista neagră de anul trecut a conţinutului audiovizual interzis în mediul online se află şi homosexualitatea, fapt ce pune în evidenţă atitudinea tradiţională a Chinei referitoare la relaţiile între persoane de acelaşi sex, în ciuda existenţei unor comunităţi importante LGBT în marile oraşe.Retragerea ''Call Me By Your Name'' survine în contextul în care China înăspreşte controlul asupra conţinutului media. Luna aceasta, parlamentul a votat eliminarea numărul limită de mandate prezidenţiale pentru preşedintele Xi Jinping şi preluarea controlului asupra industriei de film, media şi print de către departamentul de comunicare al Partidului Comunist.''Call Me By Your Name'', a cărui acţiune se desfăşoară în Italia, este povestea de dragoste dintre un băiat de 17 ani şi un student mai în vârstă. Filmul a fost retras după ce propunerea de vizionare nu a fost aprobată de autorităţi, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu chestiunea.Într-o listă anterioară a proiecţiilor, datată 16 martie, ''Call Me By Your Name'' figura în programul festivalului alături de alte filme străine precum ''Lean on Pete'' şi ''The Square''.Organizatorul festivalului nu a dorit să comenteze pe marginea acestui subiect, iar Reuters nu a putut lua legătura cu instituţia chineză care se ocupă de administrarea presei, publicaţiilor, radioului şi televiziunii.''Filmul este în contradicţie cu politicile chineze'' spune Wu Jian, un analist de film din Beijing, care a adăugat că este ''destul de jenant pentru China'' faptul că filmul a fost retras.Autorităţile chineze au o practică îndelungată a cenzurării scenelor violente sau cu conţinut sexual în filme, cu un accent în creştere pe valorile esenţiale socialiste. Peliculele cu tematică gay au avut parte de reacţii diverse, unele fiind interzise, altele aprobate pentru difuzare.''Nu există o politică clară pe acest subiect, aşa că suntem mereu derutaţi'', a spus Xin Ying, directorul executiv al centrului comunităţii LGBT din Beijing adăugând că, după schimbarea recentă la nivelul instituţiilor care reglementează domeniul media, este şi mai greu să înţelegi o direcţie clară.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Ştefan, editor online: Irina Giurgiu)