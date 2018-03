Lavinia Pîrva, problem după ce a devenit soția lui Ștefan Bănică Jr. ”E nasol, trebuie să…”

11:00

Socrul Anamariei Prodan a încetat din viață, duminică (25 martie), la vârsta de 69 de ani. Bărbatul a suferit un stop cardio-respirator. Tatăl lui Reghecampf a avut probleme grave de sănătate, iar acum șase ani a scăpat ca prin minune. La vremea aceea, nimeni nu-i dădea șanse de supraviețuire lui Harry Reghecampf. În 2012, Harry […]