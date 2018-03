Doi oameni au ars de vii într-un accident grav pe DN10

18:00

Dacă prietena ta cea mai bună se mărită sau chiar tu ai decis să faci pasul cel mare înseamnă că te pregăteşti pentru cea mai frumoasă zi din viaţa ta dar şi pentru cea mai nebună petrecere a burlacitelor. Se spune că ce se întâmplă la petrecerea burlacitelor, rămâne acolo pentru totdeauna, de aceea credem […] Post-ul Tricouri pentru burlaci și burlăcite. Last fling before the ring apare prima dată în Libertatea.ro.