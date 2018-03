După ce a slăbit, Narcisa Guță a apărut în haine mulate! Uite cum arată acum fosta soție a manelistului

12:10

O elevã de 16 ani a plecat spre scoalã, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasã. Pãrintii, plecati la muncã în strãinãtate, spun cã fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sã plece de acasã, scrie vremeanouă.ro. Adolescenta din Vaslui este dispãrută de acasã de cinci zile. Se numeste Emine […] The post O adolescentă din Vaslui a dispărut în mod misterios de acasă! Familia este în stare de șoc appeared first on Cancan.ro.