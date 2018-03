Producătorii internaţionali de medicamente: Criza imunoglobulinelor se poate repeta şi pentru alte arii terapeutice

16:50

Noua conducere a CFR Călători va trebui să soluţioneze problemele legate de lipsa de vagoane şi de locomotive generată de foarte slaba implicare în repararea şi întreţinerea parcului existent, iar Autoritatea de Reformă Feroviară, sub noul management, lucrează extrem de eficient pentru iniţierea procedurilor de achiziţie de material rulant dedicat tuturor operatorilor din domeniul transportului feroviar de călători ce urmează să fie achiziţionat şi distribuit, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, într-o conferinţă de specialitate."Ca să vorbesc despre CFR Călători, am avut aşteptări şi am aşteptări de la noua conducere privind soluţionarea problemelor legate de lipsa de vagoane şi de locomotive generată de foarte slaba implicare în repararea, întreţinerea parcului existent. A scăzut parcul de o manieră intolerabilă şi noul management va trebui să găsească soluţii mult mai rapide pentru a se putea înlocui materialul rulant pe care îl foloseşte", a spus Şova.Şeful de la Transporturi a afirmat că achiziţiile la CFR Călători nu se fac numai prin intermediul ARF, ci operatorul naţional de transport feroviar de călători are datoria de a-şi cumpăra, repara şi moderniza propriul material rulant, "indiferent de ce face ARF"."Achiziţiile la CFR Călători nu se fac numai prin ARF. CFR Călători este o companie care are datoria să îşi repare, să îşi cumpere, să îşi modernizeze materialul rulant, indiferent de ceea ce face ARF. Autoritatea de Reformă Feroviară, sub noul management, deja a întreprins toate măsurile pentru elaborarea ordinului care gestionează procedura privind acordarea subvenţiei, pe de o parte, şi lucrează extrem de eficient, lucru pe care îl veţi vedea înainte de toamna acestui an, privind iniţierea procedurilor de achiziţie de material rulant dedicat tuturor operatorilor din domeniul transportului feroviar de călători, care va fi achiziţionat şi distribuit după nişte formule specifice domeniului", a menţionat acesta.La rândul său, Adrian Vlaicu, consilier la CFR Călători, a apreciat că situaţia de moment a companiei nu este una fericită, iar lucrurile se desfăşoară greu. Potrivit acestuia, bugetul pe 2018 al operatorului, care prevede 65 de milioane de lei pentru investiţii, nu a fost încă aprobat."Raportat la bugetul acestui an, din păcate, bugetul nostru nu este încă aprobat. Este pe circuitul de aprobare. Pot să vă spun că în proiectul de buget supus aprobării avem peste 65 de milioane de lei din surse proprii de finanţare pentru investiţii, din care mai mult de trei sferturi sunt destinate modernizării şi updatării actualului parc de material rulant la necesităţile călătorilor. Asta înseamnă că acolo unde vehiculele respective nu au fost dotate cu aer condiţionat sau alte facilităţi acestea se vor implementa odată cu modernizarea. Dacă materialul rulant este mai vechi, este adus în parametrii actuali de confort, siguranţă şi securitate pentru călători. Dacă discutăm despre locomotive, acestea sunt aduse în parametrii de consumuri şi performanţă actuali", a menţionat Vlaicu.Reprezentantul companiei a atras atenţia că CFR Călători are o nevoie imperioasă de investiţii, întrucât ţările din Uniunea Europeană au investit foarte mult în material, sprijinindu-şi operatorii naţionali, care în curând vor putea să intre pe piaţa din România, prin implementarea Pachetului IV Feroviar."Vechimea parcului CFR Călători - de cam 30 de ani - este o vechime medie, dar atrag atenţia că, odată cu modernizările, lucrurile se schimbă, materialul rulant devine upgradat şi va fi capabil să circule în următorii 15-20 de ani. Este evident că la CFR Călători este nevoie imperioasă de investiţii. De altfel, ţările din Europa au făcut investiţii majore în ultimii ani în partea de infrastructură, în material rulant, în operatorii naţionali de transport. Au dat material rulant acestor societăţi, le-au mărit parcul, iar parcul devenit excedentar încearcă să îl vândă. Pentru a putea face faţă competiţiei aşa cum este ea, CFR Călători are nevoie absolut de investiţii în parc nou pentru a fi pregătit ca în următorii ani să poată într-adevăr să facă faţă unei competiţii care se anunţă din ce în ce mai acerbă. Avem o şansă, o şansă pe care, dacă nu o vom fructifica, nu ştiu cât de uşor ne va fi. Pachetul IV Feroviar a spus faptul că în următorii 10 ani statele pot încredinţa, pot acorda contractul de servicii publice prin încredinţare directă. Ar fi o sursă de oxigen pentru CFR Călători să poată să fie pregătit pentru competiţia care va urma şi, repet, competiţia este foarte dură, deoarece statele europene au făcut investiţii majore în material rulant, în operatorii lor naţionali, care vor putea după această perioadă de graţie să participe şi la noi la contractele de servicii publice", a explicat el.Adrian Vlaicu a precizat că anul trecut CFR Călători a transportat peste 54 de milioane de călători, în creştere faţă de 2016 cu peste 1,5 milioane de călători, deci o activitate în dezvoltare."Este foarte greu să faci faţă unui parc care creşte... Este evident că aceasta a fost generată de decizia Guvernului României de a da liber studenţilor şi a compensa operatorii feroviari pentru acest trafic. Dar o creştere de parc nu se poate realiza peste noapte. Vagoanele, investiţiile sunt foarte mari, pentru că şi acest lucru trebuie făcut repede, ca să putem prelua acest trafic", a subliniat Vlaicu.Acesta a admis că există în Moldova, Banat şi Transilvania reparatori care şi-au adus propriul material rulant şi aşteaptă să intre pe piaţă."Ştim că există în zona Moldovei, în zona Banatului, în Transilvania operatori industriali care, culmea, repară pentru CFR Călători, dar au parcuri aduse şi aşteaptă să intre pe piaţă...dar sper din tot sufletul să nu ajungem acolo, sper să facem faţă, anul acesta mai greu, anul viitor să încercăm să ne gândim cumva acolo unde am fost şi unde ne dorim să fim. Situaţia de moment nu este una fericită, lucrurile se desfăşoară greu. În trecut nouă ne-au fost interzise anumite acţiuni, nu am avut voie să avem reparatori proprii, nu am avut voie să ne reparăm în curtea noastră propriile mijloace, alţii au avut voie. Au pornit de la nişte reparatori, iar acum sunt concurenţii noştri pe piaţă, fiind şi reparatori şi operatori. Deci, lucrurile au fost tratate altfel, sperăm să fim şi noi trataţi cu aceeaşi măsură", a susţinut consilierul.Potrivit sursei citate, CFR Călători operează zilnic peste 1.200 de trenuri de călători, din care peste 75% sunt trenuri Regio. Compania are circa 13.000 de salariaţi."Avem un parc compus din peste 1.400 de unităţi de material rulant. Discutăm de parcul de locomotive cu puţin peste 400 de unităţi, parcul de vagoane de călători în scădere, din păcate, la 850 de unităţi, dar nu neapărat din cauza noastră, ci pentru că au devenit scadente la revizie şi se găsesc în uzinele reparatoare în diverse stadii. Sperăm ca de la jumătatea acestui an încolo să le vedem din nou în circulaţie. Avem peste 120 de unităţi automotoare, peste 120 de vagoane speciale - vagoane restaurant şi vagoane de dormit. CFR Călători îşi desfăşoară acest serviciu de transport numai în baza unui contract de servicii publice cu statul român", a adăugat Adrian Vlaicu.