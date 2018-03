Cinefilul Dan Negru, recomandarea săptămânii: „Mă uit pentru a 1000-a oară la «Moartea unui comis voiajor» a lui Miller. Mi-am amintit povestea de dragoste dintre el și Marylin Monroe!”

18:20

Fiecare business incepe cu o idee, cu un plan bine stabilit si cu un site web. Pentru ca afacerea initiala sa aiba succes in mediul online este important ca site-ul creat sa fie promovat. Metodele folosite de specialisti au ca efect cresterea vizibilitatii afacerii si atragerea de utilizatori si de clienti. Trebuie mentionat ca in mediul online nu doar calitatea serviciilor si a produselor sunt importante pentru a avea succes ci si modul in care te faci cunoscut.