Solistul Eagles of Death Metal, reacţie dură faţă de manifestanţii „March of Our Lives“: Exploataţi memoria celor morţi pentru atenţie mediatică şi „like-uri“

Jesse Hughes, solistul formaţiei Eagles of Death Metal, supravieţuitor al masacrului de la Paris din seara de 13 noiembrie 2015, a publicat un mesaj pe Instagram prin care îi numeşte „ipocriţi“ pe liceenii americani care au manifestat sâmbătă împotriva armelor de foc la „March of Our Lives“.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)