Delia, o gurmandă și jumătate! Deși are măsuri perfecte, nu poate rezista nici la filmări fără fructe, dulciuri, pufuleți sau sărățele. Bendeac: „ ”Lui Matache dacă îi arăți un tacâm, salivează!”

18:30

Timpul liber petrecut lecturand nu poate fi numit niciodata timp pierdut fiind chiar mai linistitor pentru sistemul nervos, spun specialistii, asa ca urmatoarea lista de bestseller-uri s-ar putea sa va determine sa va razganditi atunci cand luati in considerare sa petreceti inca 2 ore in fata unui ecran digital. Cele mai vandute volume de beletristica in tara noastra, intr-un top facut de shopniac.ro, in anul 2017 sunt: Mai multe detalii aici: https://serialreaders.com/blog/fata-dinainte-de-j-p...