60 de diplomați ruși vor fi expulzați din America! Motivul este cazul Skripal

13:00

Celebra artistă de filme pentru adulți a făcut mărturisirea-bombă în cadrul emisiunii “60 Minutes”. Stormy Daniels, pe numele său real Stephanie Clifford, a oferit amănunte incendiare despre partida de amor pe care susține că a avut-o cu actualul președinte al Statelor Unite ale Americii. Totul s-a petrecut în 2006, pe când ea avea 20 de […] The post Actrița de filme porno a dezvăluit ce i-a spus Donald Trump în timp ce erau în pat în noaptea în care au făcut sex neprotejat: „Ești specială și…” appeared first on Cancan.ro.