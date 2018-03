Orban: Forţele politice şi civice din Republica Moldova să facă front comun pentru promovarea valorilor naţionale româneşti

18:40

Galaţi, 26 mar /Agerpres/ - O echipă formată din patru cadre universitare de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi a obţinut în premieră naţională un produs inovator - parizer din carne de porc şi şrot de cătină, fără adaos de nitriţi, premiat recent cu medalia de aur la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii "Pro Invent 2018" ce a avut loc la Cluj-Napoca.Echipa formată din decanul facultăţii, Petru Alexe, conferenţiarul universitar Liliana Mihalache şi şefii de lucrări Maricica Stoica şi Cristian Vasile Dima au lucrat un an de zile pentru realizarea acestui produs inovativ, care a eliminat din compoziţie un aditiv dovedit a fi cancerigen - azotitul de sodiu."La Cluj Napoca am mers cu un produs cu care am eliminat unul dintre cei mai înjuraţi aditivi - azotitul de sodiu. Acel aditiv dovedit a fi cancerigen am reuşit să-l eliminăm. Evident că acest lucru a fost apreciat. Poate că va găsi o rezonanţă absolut satisfăcătoare în producţie. Despre acest azotit pot să vă spun că în această facultate studiile au început acum 40 de ani. De 40 de ani încercăm să găsim o soluţie la reducerea sau la eliminarea acestui azotit de sodiu. Cele mai multe rezultate au fost cele în care s-a diminuat cantitatea de azotit rezidual în produsele de carne şi nu eliminarea lui", a declarat, luni, Petru Alexe.El a precizat că înlocuirea nitriţilor din alimente este o problemă de interes naţional."Este o problemă de interes internaţional deoarece sunt mulţi cei care au lucrat în domeniu, dar am spus că s-a mers către diminuarea azotitului rezidual din alimente. Acest produs, parizerul cu şrot de cătină, nu mai are nitriţi deloc. Cătina, mai exact şrotul din cătină, prin calităţile antioxidante şi antimicrobiene pe care le are, înlocuieşte cu succes azotitul de sodiu, nitraţii", a afirmat Alexe.În plus, şrotul de cătină, produs secundar rămas după extragerea uleiului esenţial din plantă, este şi bogat în proteine şi fibre. Parizerul are o culoare galbenă, de la cătină, dar gustul nu este cu mult diferit de cel al parizerului clasic, fiind doar mai sănătos.Potrivit cercetătorilor gălăţeni, parizerul poate fi oricând produs în orice fabrică de profil."Nu există mari diferenţe de costuri pentru producători, nu trebuie modificate liniile tehnologice şi nici în ceea ce priveşte termenul de valabilitate nu există mari diferenţe faţă de produsul clasic. Adaosul de cătină este permis în industria alimentară, iar produsul, recent brevetat, reprezintă o alternativă foarte sănătoasă pentru consumatori", a spus Cristian Vasile Dima.Produsul inovator a fost obţinut şi testat în staţia pilot de carne a facultăţii de către o echipă de specialişti cu competenţe în extracţia cu fluide supercritice, tehnologia cărnii şi proiectarea produselor alimentare noi.Inventatorii parizerului fără nitrit s-au întors de la Cluj cu premiul special PROINVENT şi medalie de aur acordate de juriul salonului internaţional, medalie şi diplomă acordate de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova şi diplomă de excelenţă acordată de Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Banatul "Regele Mihai I al României" din Timişoara.AGERPRES/(A - autor: Dan Paic, editor: Nona Jalbă, editor online: Ada Vîlceanu)