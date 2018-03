Extinderea UE şi Parteneriatul Estic - discutate de Teodor Meleşcanu cu omologul său lituanian, Linas Linkevicius

20:30

Elena Ramona Andrieş a reuşit luni cea mai bună performanţă din cariera ei de sportivă, cucerind 3 medalii de aur, la total, smuls şi aruncat, la categoria 48 kg a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani, după un concurs aproape perfect.''Aceste medalii înseamnă foarte mult, e o realizare care îmi dă puterea să merg mai departe, a declarat gălăţeanca Elena Ramona Andrieş, 23 ani, cu lacrimi în ochi după festivitatea de premiere de la Sala Polivalentă din complexul olimpic Izvorani. Nu mă aşteptam să ajung unde am ajuns. Sunt foarte emoţionată şi foarte bucuroasă în acelaşi timp. Eu sunt mândră de ceea ce fac şi sper ca lumea de acasă să mă vadă şi să fie mulţumită de ceea ce am făcut eu. Am muncit foarte mult şi am trecut prin multe, dar vreau să le mulţumesc antrenorilor mei care mi-au fost alături în acest timp şi m-au înţeles. Tot timpul m-au sprijinit. Am fost o perioadă accidentată, dar mi-am revenit. Nu am fost sigură de medaliile de aur, am fost sigură doar de medalii dar nu ştiam ce culoare o să aibă medalia.Elena Andrieş se anunţă o certitudine pentru JO 2020 de la Tokyo, dar sportiva de la CSU Galaţi evită să facă promisiuni şi preferă să ia competiţiile pas cu pas: ''Până la Tokyo mai sunt alte obstacole de trecut, şi apoi vom vedea ce va fi pe viitor. Nu promit nimic. Pentru Mondiale, momentan nu vreau să spun nimic, vom vedea pee parcurs ce se va întâmpla. Până atunci va trebui să muncim şi mai mult. Anul trecut am vrut medalii la CM, dar am fost puţin accidentată''. La CM 2017, Andrieş s-a clasat pe locul 6 la total.Elena Andrieş, care a câştigat medaliile de aur cu 179 kg la total (79 kg+100 kg), a precizat că la antrenamente a reuşit cel mai mult 95 kg la smuls şi 110 kg la aruncat.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Irina Giurgiu)